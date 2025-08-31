Biancavilla, sorpassa ubriaco l’auto dei carabinieri: denunciato un 48enne

L'inseguimento e il controllo con l'etilometro

CATANIA – Durante un servizio di controllo notturno, i carabinieri della stazione di Biancavilla hanno fermato un 48enne di Adrano per guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:50, quando l’uomo, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, ha sorpassato a forte velocità la pattuglia lungo viale dei Fiori, dirigendosi verso Adrano.

L’inseguimento e il fermo

I militari hanno avviato l’inseguimento e lo hanno raggiunto poco dopo in via Casale dei Greci, ad Adrano. Fermato il veicolo con i dispositivi luminosi, l’uomo è sceso dall’auto mostrando subito segni di alterazione psicofisica, tra cui alito vinoso e loquacità eccessiva.

Identificato il conducente, i carabinieri hanno effettuato il controllo con l’etilometro. Il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ben oltre il limite massimo di 0,5 g/l previsto dal Codice della Strada.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno ritirato la patente e disposto il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità giudiziaria, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.