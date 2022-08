Elezioni, Bianco: “Noi non chiedemmo dimissioni di indagati M5S”

La nota dell'ex sindaco di Catania ed esponente Pd dopo la fine dell'alleanza: "Paura di perdere voti alle politiche"

CATANIA – “Nessuno di noi ha mai chiesto le dimissioni di Nogarin, della Appendino e della Raggi quando sono finite sotto processo o sono state condannate. E non si sono dimesse”: così Enzo Bianco, presidente nazionale dei LiberalPD, risponde a Giuseppe Conte in merito alle sue dichiarazioni sulla presunta impresentabilità di alcuni candidati nelle liste a sostegno di Caterina Chinnici alle regionali in Sicilia.

Bianco ricorda a Conte che “anzi abbiamo espresso solidarietà ed abbiamo atteso che la vicenda giudiziaria di chiudesse. Ed erano ipotesi di reato assai più gravi. Non puoi usare due pesi e due misure. Bosco e Villari non ricadono in nessuna delle previsioni in cui scatta la incandidabilità. Prova a documentarti prima di fare affermazioni errate. Questa scelta puzza invece della paura di perdere qualche voto alle Politiche vista la coincidenza temporale con le Regionali. È meschino – conclude Enzo Bianco – rompere i patti per la paura di perdere qualche voto”.