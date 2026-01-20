Bici giù dai Murazzi a Torino: scarcerata dopo quasi tre anni

Condannata a sei anni e otto mesi ha ottenuto l'affidamento in prova

TORINO – È stata condannata a sei anni e otto mesi di reclusione, da minorenne, per il caso di Mauro Glorioso, lo studente palermitano ferito in modo gravissimo a Torino dal lancio di una bici dal bastione dei Murazzi.

Ieri, dopo due anni e 11 mesi in carcere, la giovane è tornata a casa. Ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Genova l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Per i giudici, come riporta il quotidiano La Stampa, ha compreso la gravità del fatto e potrà seguire un programma per completare il percorso verso la maturazione e il recupero. La giovane è stata assistita dagli avvocati Guglielmo Busatto e Annalisa Baratto. I condannati per il lancio della bici sono stati in tutto cinque.

Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023 il gruppo di ragazzi condannati per tentato omicidio decise di scagliare giù dai Murazzi una bicicletta. Mauro Glorioso fu colpito rimanendo ferito in modo gravissimo. La giovane – ora scarcerata – è accusata di aver assistito al lancio senza intervenire.