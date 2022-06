Biden: Zelensky “non volle ascoltare”, cresce il bilancio dei bambini morti

Fra i fatti internazionali anche la visita della presidente della Commissione Ue

ROMA- Il presidente Usa Biden dichiara che Zelensky “non volle ascoltare” gli avvertimenti americani prima dell’invasione russa dell’Ucraina”.

Dai territori conquistati, il sindaco di Mariupol parla di edifici abbattuti dai russi con, all’interno, cadaveri che finiscono in discarica insieme alle macerie e la Procura generale dell’Ucraina dice di aver appreso che altri 24 bambini, rispetto ai conteggi disponibili finora, sono morti nei bombardamenti su Mariupol a maggio. In totale, dall’inizio della guerra, aggiunge la Procura, 287 bambini sono morti e 492 sono stati feriti.

Intanto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen è in visita a Kiev, per la seconda volta dall’inizio della guerra. Arrivata nella capitale ucraina in treno, non ha preannunciato la sua missione per motivi di sicurezza. A Kiev vedrà il presidente Zelensky e i massimi vertici delle istituzioni ucraine.

Venerdì è previsto il parere della Commissione Ue sulla concessione dello status di candidato Ue all’Ucraina. Lunedì ci sarà una prima riunione dei Commissari sul dossier. Poi, venerdì il collegio dei Commissari deciderà se dar luce verde o meno alla candidatura di Kiev. La decisione finale spetterà al Consiglio europeo, probabilmente già al vertice di fine giugno.