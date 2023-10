Biennale di Venezia, Buttafuoco nominato presidente

Prende il posto di Roberto Ciccuto

Pietrangelo Buttafuoco è stato designato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia e prenderà il posto di Roberto Cicutto, che comunque resterà in carica fino a marzo 2024.

“Con la sua designazione è stato infranto un altro tetto di cristallo“, scrive in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia. “Spesso – prosegue Speranzon – la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti. Buttafuoco, finalmente, afferma un cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione: solo personalità scelte per lo spessore, la competenza e l’autorevolezza. A Buttafuoco vanno le mie vive congratulazioni ed i miei migliori auguri di buon lavoro“., conclude.

Chi è Buttafuoco

Catanese, 60 anni compiuti lo scorso 2 settembre, laureato in filosofia. Buttafuoco ha cominciato la sua carriera giornalistica al Secolo d’Italia, il quotidiano prima del Movimento sociale, poi di An. Intellettuale dichiaratamente di destra che ha sempre coltivato una posizione da pensatore fuori dal coro, critico della società del pensiero unico. Per un breve periodo è stato anche direttore del Teatro stabile di Catania, da cui proviene, ed è stato autore di diversi saggi e romanzi, tra cui l’ultimo sulla vita di Silvio Berlusconi.