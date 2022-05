La direttrice d’orchestra palermitana La Franca alla Biennale di Venezia

“Penso di avere una grande responsabilità. Bisogna sempre credere nei propri sogni“

PALERMO – Una nuova sfida ed un importante traguardo per Maria Luisa Macellaro La Franca, direttrice d’orchestra palermitana (cresciuta a Villabate) ma che da anni lavora e vive a Bordeaux, in Francia. Macellaro La Franca sarà impegnata a Venezia tra la fine di giugno e gli inizi di luglio e inizierà con un primo workshop assieme a Rosetta Cucchi e Ron Howell, sulle note del Don Giovanni di Mozart.

La commissione artistica della Biennale vuole offrire un segno concreto di rinnovamento e di freschezza. Molto probabilmente, anche per questo motivo, ha scelto Maria Luisa, un direttore d’orchestra donna fuori dagli schemi e sicuramente eclettica.

La direttrice d’orchestra siciliana, infatti, è abituata a dirigere l’opera ma anche la pop, è impegnata nel mondo radiofonico e, inoltre, scrive e compone testi musicali inediti e rivisitazioni delle grandi opere. Una figura artistica che ha sicuramente destato l’interesse dei due attori, registi e direttori del settore Teatro Stefano Ricci e Gianni Forte, i quali hanno voluto che alla Biennale ci fosse una donna a dirigere l’orchestra.

“Spero di divertirmi – commenta Maria Luisa Macellaro La Franca – e di dare il mio contributo a quello che rappresenta uno degli eventi più famosi e seguiti del mondo”.

L’Italia sempre nel cuore

“Sono felice – continua Maria Luisa – di poter tornare in Italia e soprattutto in Sicilia dove sarò in tour a luglio, per poi proseguire con i miei impegni artistici a Milano. L’Italia è sempre nel mio cuore”.

Una grande responsabilità…

“Penso di avere una grande responsabilità sulle spalle – sottolinea Maria Luisa – Bisogna sempre credere nei propri sogni anche se questi ci richiedono molti sacrifici e rinunce”.

“Abbiamo l’opportunità – conclude Maria Luisa – di vivere della nostra passione in un Paese che ha dato i natali ai più grandi direttori d’orchestra e compositori, mi sembra quasi logico dare il massimo proprio in Italia”.