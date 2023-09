Bilancio, stanziati fondi per Asacom e lavoratori del servizio igienico

Di Paola chiede uno sforzo in più

PALERMO – La Commissione Bilancio dà il via libera a maggiori stanziamenti in favore di Asacom (5 milioni) e lavoratori del servizio igienico personale (un milione).

La richiesta di Di Paola

“Oggi in commissione bilancio abbiamo apprezzato il maggiore stanziamento da parte della Regione siciliana ai lavoratori Asacom ma abbiamo spinto fortemente il governo regionale insieme alle altre forze politiche ad aumentare lo stanziamento anche agli assistenti igienico personali. Chiediamo con forza che sia gli Asacom che gli assistenti igienico personali vengano al più presto riconosciuti quali componenti effettivi della pubblica istruzione. A tal proposito ci impegniamo a normare in maniera urgente e strutturale per rendere queste importanti figure definitivamente al servizio dei nostri ragazzi con disabilità”, dice il deputato regionale del M5s Nuccio Di Paola a margine della Commissione Bilancio Il deputato M5S ha ribadito la questione anche a Sala d’Ercole nel corso della seduta all’Ars.