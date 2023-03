Bimba azzannata dal pitbull di famiglia nel Messinese

Indaga la polizia

RODÌ MILICI (MESSINA) – La polizia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) indaga su quanto accaduto lunedì sera, intorno alle 19, a Rodì Milici, dove una bambina di tre anni è stata azzannata dal pitbull di famiglia.

Bambina ricoverata a Messina

La piccola è stata aggredita in volto dal cane nella zona della via Leopardi. Subito è stata trasportata d’urgenza a Messina a causa delle importanti ferite riportate in volto. Alla polizia del locale Commissariato il compito di ascoltare i familiari della bimba per comprendere dinamica ed eventuali responsabilità.