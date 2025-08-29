 Bimbo annegato in piscina nel Ragusano, la Procura: "Autopsia"
Bimbo annegato in piscina nel Ragusano, Procura dispone l’autopsia

I funerali mercoledì nella basilica dell'Annunziata di Comiso
L'INCHIESTA
di
COMISO – Sarà eseguita il 1 settembre l’autopsia sul bimbo di due anni annegato il 21 agosto scorso nella piscina della casa di villeggiatura della famiglia nel Ragusano.

Il sostituto procuratore Santo Fornasier ha conferito l’incarico a due medici legali catanesi, Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maglitto. Come atto dovuto dono stati indagati i presenti in casa al momento della tragedia.

Le esequie

I funerali del bambino saranno celebrati mercoledì mattina nella basilica dell’Annunziata di Comiso.

