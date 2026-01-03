“Io chi sono?”, “Tu sei il padrone”: il bimbo picchiato in diretta video

Il filmato agghiacciante finito sui social. L'intervento della Questura

CATANIA – Un video barbaro. Che da questa mattina girava sui canali social e che riprendeva oltre due minuti in cui un uomo di circa sessant’anni picchiava selvaggiamente con un cucchiaio di legno un bimbo tra i 10 ed i 12 anni seduto su un divano.

Le scene riprese all’interno di un’abitazione nella quale erano presenti almeno due bimbe più piccole.

I fatti

L’aggressore sarebbe il compagno della madre del giovanissimo preso di mira a più riprese e che chiede di arrestare quella furia. “Io chi sono?” gli ripete l’uomo. “Tu sei il padrone”, risponde il bimbo. Un video che sarebbe stato ripreso dalla sorella della madre.

Il video è stato postato su Tik Tok e poi ripreso anche su Facebook. Da lì le innumerevoli segnalazioni di tanti utenti alla polizia. Gli agenti hanno identificato l’aggressore: condotto negli uffici della squadra mobile, gli uomini della Questura stanno ricostruendo il caso. E tentando di capire se episodi si siano già verificati in passato.