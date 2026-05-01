Il vero obiettivo era il titolare del locale

BISCEGLIE (BARLETTA ANDRIA TRANI) – Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, in Puglia. La vittima si chiamava Angelo Pizzi e aveva 62 anni, era un dipendente del locale, un cameriere.

Il 62enne sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale.

I colpi, circa una quindicina, sono stati sparati da due persone entrate all’interno del locale a volto coperto.

Il delitto potrebbe essere collegato all’omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo