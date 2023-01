“Bisogna liberalizzare l’handling, Gh Palermo sia messa sul mercato”

Vignati (Asc Italia): "La società non rientri nella spartizione politica"

“Gh Palermo non può continuare ad essere una società satellite di Gesap, bisogna completare il processo di privatizzazione dei servizi di handling”. A dirlo è Massimiliano Vignati, amministratore delegato di Asc Italia che così commenta il nostro articolo di questa mattina sul risiko delle partecipate del comune di Palermo.

“Si tratta di attività originariamente fornite dal gestore dell’aereoporto, responsabile della concessione – dicono dalla Asc Italia – Ma una normativa europea all’inizio degli anni Duemila, recepita dall’Italia, ha avviato il lungo processo di liberalizzazione di questi servizi sollevando i gestori dall’attività e aprendoli alla mercato privato. La ratio fu quella di stimolare la concorrenza al fine di offrire ai passeggeri, oltre che ai vettori aerei, un servizio di qualità e il più economico possibile. La normativa è europea, ma è un sistema applicato più o meno in tutto il mondo, esclude solo i piccoli scali, cioè i così detti ‘sotto soglia’ dove il volume non giustifica la cessione del servizio a terzi, secondo i calcoli dell’Unione stessa. In quasi tutti gli aeroporti italiani, pari a circa l’80%, si è completato questo processo di cessione e privatizzazione. Gli scali di Milano, Roma, Venezia, Catania, Bologna, Torino e Firenze, quest’ultimo tra i più recenti, hanno infatti esternalizzato più o o meno da anni i servizi di handling. L’aeroporto di Palermo è ancora solo parzialmente esternalizzato, in quanto uno dei tre soggetti che oggi operano nello scalo vede ancora nel proprio azionariato la partecipazione del gestore pubblico Gesap. Si tratta di Gh Palermo detenuta per un 20% circa dal concessionario pubblico. Ne discende che Gesap stessa, che dovrebbe essere un soggetto terzo come avviene nell’80% degli scali, ha ancora una grande influenza sull’azienda stessa garantendo una posizione di “vantaggio” sugli altri due competitori.

“Il processo di liberalizzazione va completato anche a Palermo per migliorare il servizio e nel rispetto della concorrenza e del libero mercato – afferma Massimiliano Vignati, amministratore delegato di Asc Italia, società privata di handling appartenente al gruppo londinese Asc International – Spiace, dunque, leggere sui giornali che ancora oggi il Comune di Palermo, azionista di Gesap, fa rientrare nella logica della spartizione politica delle poltrone un’azienda, e cioè Gh Palermo, che dovrebbe stare nel mercato liberalizzato”.