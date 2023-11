Black Friday a Palermo, stimato un giro d’affari di oltre 21 milioni di euro

L'appuntamento cade a quattro settimane dal Natale

PALERMO – Il 41% delle famiglie acquisterà per il black friday 2023. L’appuntamento cade a 4 settimane dal Natale e in prossimità del pagamento di stipendi e pensioni. L’analisi di Bcg (Boston consulting group) sulle previsioni di acquisto dei consumatori ha rilevato come, in risposta all’inflazione, i consumatori stiano cambiando le proprie abitudini di acquisto.

Più del 50% ha dichiarato di aver ridotto gli acquisti non essenziali negli ultimi tre mesi, il 49% controlla e confronta i prezzi più frequentemente e il 41% compra di più in base a offerte e promozioni. Per il Black Friday 2023 la spesa per famiglia dovrebbe attestarsi, mediamente, su 165 euro.

Le proiezioni di Federconsumatori Palermo prevedono un giro di affari, tra acquisti online, negozi e centri commerciali, di 21,6 milioni euro per la città di Palermo e di 40,9 milioni di euro per l’intera provincia”, sostiene Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo. Gli acquisti si concentreranno in tre grandi macro categorie: piccoli e grandi elettrodomestici, articoli di elettronica (smart tv, smartphone e tablet), abbigliamento e prodotti per la casa. “Negli ultimi 6 anni le vendite scontate nel black friday sono aumentate – dice Pino Lo Bello, presidente Federconsumatori Palermo – Dopo l’abbuffata, a dicembre i consumatori acquisteranno solo lo stretto indispensabile. Aspetteranno l’inizio dei saldi invernali con l’arrivo del 2024”.