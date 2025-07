Black out in diversi quartieri di Catania: disagi e tecnici al lavoro

La causa sarebbe il forte caldo. La situazione al momento

CATANIA – In queste ore Catania è ripiombata nell’inferno dell’estate di due anni fa. Quando i continui black out dell’elettricità crearono per giorni una serie enorme di disservizi a migliaia e migliaia di cittadini. Un pò quello che sta ricapitando adesso, seppur con le dovute e necessarie proporzioni.

Interi quartieri della città, dalla tarda mattinata di oggi, sono rimasti senza corrente elettrica per via – molto probabilmente – delle alte temperature. E in diverse abitazioni si è anche fermata l’erogazione dell’acqua. Enel Distribuzione è al lavoro per ripristinare la situazione e porre rimedio. I tecnici stanno lavorando alle centraline del centro storico e anche a telematicamete a distanza per rimettere in sesto l’intero sistema.

Difficile, al momento, comprendere quando tutto tornerà alla normalità.