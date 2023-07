Palazzo d’Orleans, torna la luce dopo oltre 18 ore di blackout

L'ala storica della sede della Presidenza della Regione senza energia elettrica

PALERMO – Blackout a Palazzo d’Orleans. Incendi, disagi e guasti che hanno piegato l’intera Sicilia non hanno risparmiato neanche il palazzo più autorevole, quello del governo regionale. Per oltre 18 ore la sede della presidenza della Regione è rimasta al buio. L’energia elettrica è stata ripristinata intorno alle 11.30 di questa mattina.

A causa degli incendi e del caldo anomalo di questi giorni la sede istituzionale di Piazza Indipendenza è rimasta da ieri pomeriggio senza energia elettrica, impedendo il normale svolgimento di lavoro ai dipendenti e allo staff del presidente della Regione Renato Schifani che, a quanto apprende l’Agenzia Italpress, si è molto risentito e contrariato per questa grave situazione di disagio, specialmente in un momento critico e delicato come quello di questi giorni. Paradossale la mancanza di un gruppo elettrogeno d’emergenza che permetta almeno le principali funzioni del palazzo del governo siciliano. Nelle prime ore del mattino la situazione si era avviata a una lenta ma difficile normalità, con una sola ala, quella più nuova, funzionante. Alle 11.30 circa anche l’ala storica, che fra l’altro ospita gli uffici più importanti a cominciare quello del governatore Schifani, è tornata pienamente operativa.