Blackout a Catania, E-Distribuzione: “Interventi continui”

CATANIA – I frequenti blackout che colpiscono Catania nelle ultime ore sono dovuti alle eccezionali ondate di calore delle ultime settimane e ai conseguenti incrementi dei carichi sulla rete. Lo scrive in una nota E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione.

E-Distribuzione, si legge ancora nel comunicato, sta affrontando “disservizi a carico della rete elettrica di distribuzione che alimenta la Sicilia, facendo fronte con una organizzazione straordinaria di tecnici e mezzi, sia propri che delle imprese appaltatrici, che è stata notevolmente rinforzata per rispondere al meglio possibile alle condizioni in atto”.

“L’azienda, pertanto – si legge ancora – sta cercando di limitare, in ogni modo, i disagi alla clientela intervenendo, senza soluzione di continuità, con turnazioni H24 di personale e mezzi. Sta, inoltre, facendo massiccio utilizzo di mezzi straordinari, quali gruppi elettrogeni, powerstation di elevata potenza, cavi attrezzi, laboratori mobili e tutti i mezzi d’opera necessari, per completare gli interventi sugli impianti, sempre in condizioni di massima sicurezza, nel più breve tempo possibile”.

“Purtroppo – sottolinea E-Distrubuzione – la molteplicità e contemporaneità degli interventi nonché i tempi di spostamento tra i luoghi con le diverse problematiche in atto, in alcuni casi, può comportare un certo allungamento delle durate dei disservizi rispetto all’ordinario”.