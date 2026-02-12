Reagiscono con violenza ai militari, che li bloccano e li catturano

CATANIA – I Carabinieri di Piazza Dante a Catania hanno arrestato due uomini nel quartiere San Cristoforo. Sono accusati di spaccio di cocaina, hashish e marijuana e di resistenza a pubblico ufficiale. Un 33enne e un 43enne, entrambi catanesi e con precedenti, avrebbero reagito con violenza quando hanno visto i militari. Hanno cercato di sfuggire al controllo, ma sono stati bloccati e messi in sicurezza.

L’operazione arriva dopo attività di osservazioni discrete del Nucleo Operativo della Compagnia. I Carabinieri avevano individuato un’abitazione vicino a via Murifabbro come possibile base per lo spaccio. Durante il blitz notturno, i due uomini sono stati sorpresi mentre confezionavano dosi di droga.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

La successiva perquisizione dei locali ha permesso di rinvenire cocaina, marijuana, hashish, strumenti per il confezionamento e 150 euro in contanti. Tutti gli elementi confermano l’attività di spaccio all’interno dell’appartamento. Il materiale sequestrato è ora al vaglio degli inquirenti.

I due arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Restano validi gli indizi raccolti, ma la presunzione di innocenza vale fino a condanna definitiva. L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri etnei nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri più sensibili della città, con interventi mirati e tempestivi per garantire sicurezza e legalità.