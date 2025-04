Blitz antimafia a Palermo, Russo: “Apprezzamento per l’operazione”

"Inquietante vedere come vengono coinvolte persone che hanno concluso da poco la loro detenzione"

PALERMO – “Rivolgo il mio apprezzamento ed i miei complimenti alla polizia di Stato alla Direzione distrettuale antimafia e alla Procura della Repubblica di Palermo per il blitz di quest’oggi, che ha portato all’arresto di 12 esponenti di famiglie mafiose”, a dichiararlo è il senatore e componente della commissione antimafia di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“È inquietante vedere che in queste operazioni vengano coinvolte, ancora una volta, boss che da poco tempo hanno concluso la loro detenzione – ha aggiunto Russo -, ma anche vedere, dall’ordinanza del Gip, come si legge sulla stampa, come ci sia una fetta di popolazione che si rivolge alle cosche mafiose riconoscendo un ruolo che deve essere stroncato sul nascere”.

“L’operazione portata a termine è la dimostrazione che l’attenzione al contrasto del fenomeno mafioso, da parte delle forze dell’ordine e non solo, è sempre massima e non arretrerà”, conclude il senatore Russo.