Chi sono le persone coinvolte nel blitz dei carabinieri

PALERMO – I raid intimidatori e il traffico di droga. Sono 22 le persone coinvolte nel blitz, di cui 7 già detenute per altro. Alcuni nomi si incrociano in entrambi i filoni investigativi, fra cui quello di Salvatore Verga accusato di avere commissionato i raid contro commercianti e imprenditori di Palermo.

Blitz a Palermo, i nomi

I fermati per le intimidazioni e o danneggiamenti sono 11: Salvatore Ariolo, 52 anni, Gioacchino Buzzotta, 21 anni, Gian Mattia Celestino, 21 anni, Massimiliano Clemente, 52 anni, Andrea Perugia, 28 anni, Rosario Piazza, 19 anni, Giuseppe Pirrotta, 25 anni, Baldassarre Rizzuto, 25 anni, Manuel Salamone, 34 anni, Matteo Salamone, 38 anni, Salvatore Verga, 35 anni.

A questi si aggiungono undici persone a cui vendono contestati reati legati alla droga: Francesco Paolo Albamonte, 35 anni, Maria Claudino, 65 anni, Stefano Claudino, 31 anni, Salvatore D’Arpa, 32 anni, Emanuele Donesi, 25 anni, Giuseppe Faija, 30 anni, Marco Ferrante, 34 anni, Aldo Tenerelli, 21 anni, Gaetano Verga, 66 anni, Salvatore Verga, 35 anni, Khemais Lausgi, 37 anni.