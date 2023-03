Blutec, i sindacati chiedono incontro urgente con il ministro

Inoltrata la richiesta da parte di Fim Fiom e Uilm

PALERMO – “Un incontro urgente per la vertenza Blutec, in particolare per il sito di Termini Imerese” è la richiesta inoltrata al ministero delle Imprese e del made in Italy da Fim Fiom e Uilm. I sindacati “ritengono inoltre utile la presenza al tavolo del ministero del Lavoro, di Invitalia e della Regione siciliana“.