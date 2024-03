Bobo Craxi a Trapani: "Salvini megalomane, alla Sicilia non serve il Ponte"

Il congresso del partito trapanese

TRAPANI- “Psi è un’oasi nella costellazione nazionale socialista”. Bobo Craxi l’ha presentato così il partito trapanese che ha tenuto il suo congresso nella sala conferenze dell’Hotel Tirreno. Congresso aperto dall’inno nazionale e da quello dell’Internazionale socialista. “Quello trapanese – ha aggiunto Craxi – è un partito forte, la sua comunità si è sempre riunita e continua a riunirsi”. Ed ancora: “E’ un partito che ha dei leader: Vita Barbera… Nino Oddo, che se non ci fosse bisognerebbe necessariamente inventarlo”.

Gli equilibri a Trapani

Il dirigente socialista ha poi puntato la sua attenzione sugli equilibri politici del territorio: “Trapani è politicamente sequestrata da un padre padrone, dal sindaco di tutti i luoghi e tutti i laghi. Non si fa così il sindaco e non è questa la funzione di un sindaco. Non voglio dire che sia una truffa politica passare da un Comune all’altro, da Valderice ad Erice e Trapani, ma si tratta sicuramente di cattiva politica che ha una conseguenza negativa, quella di produrre l’antipolitica perché il cittadino non ci crede più e si allontana”. Craxi ha poi voluto tirare un po’ il freno sulla “luna di miele” con la destra. L’ha fatto prima con una notazione generale: “Ci fanno i complimenti perché non hanno paura di noi. Se tornassimo ad essere quello che siamo stati, i complimenti diventerebbero immediatamente critiche ed attacchi”.

L’affondo e Salvini

Poi l’affondo sulla destra: “Stanno provando a superare la nostra Costituzione. Vogliono superarla perché nasce antifascista”. “C’è una destra – ha aggiunto – che non è democratica che deve preoccuparci e soprattutto deve farci pensare a come batterla”. Poi anche un riferimento per il vicepremier Matteo Salvini: “Solo la sua megalomania può non fargli vedere che alla Sicilia prima del Ponte servono i trasporti, ci impiegate ore per arrivare a Catania, io con lo stesso tempo da Roma arrivo a New York. E’ evidente che il Ponte non può essere una priorità. Il futuro è su rotaia, non più su gomma”. Sulla proposta politica Craxi tira dritto: “Difendendo l’ambiente si costruisce la modernità”. Craxi ha concluso incoraggiando il rinnovamento socialista “siamo destinati a tornare una forza politica protagonista in Italia così come i Socialisti lo sono in Tutta Europa. Il peggio sta alle spalle, la Politica fatta di storia e intelligenza restituirà quel che in questi 30 anni ci è stato tolto”.