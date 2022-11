Bollette, la decisione di Arera: proroga del mercato tutelato

Ecco per chi varrà la decisione

L’Arera ha prorogato al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a tutele graduali (STG) per le microimprese e per i clienti non domestici (per esempio condomini) che – a partire dal 1° gennaio 2023, come previsto dalla legge concorrenza – non potranno più essere riforniti nel servizio di maggior tutela.

“La settimana prossima potrebbe essere la proposta legislativa martedì prossimo” quando si riunirà il collegio dei commissari. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, nel briefing quotidiano.