Bologna-Palermo: le formazioni iniziali del test amichevole

Le scelte di Corini e Thiago Motta per l'amichevole di Rovereto in programma alle ore 18:00

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono state rese note le formazioni iniziali di Bologna e Palermo che, alle ore 18:00 sul campo di Rovereto, scenderanno in campo per la terza amichevole dei rosanero di questo ritiro in Trentino. Dopo Bassa Aunania e Virtus Verona test di gran lusso per gli uomini di Corini contro una compagine di Serie A per valutato lo stato dei giocatori e i progressi sul piano tattico.

Di seguito le formazioni iniziali delle due squadre:

BOLOGNA: Skorupski, Dominguez, Arnautovic, Bonifazi, Corazza, Ferguson, Mazia, Lucumi, De Silvestri, Schouten, Barrow. All. Thiago Motta

PALERMO: Pigliacelli, Gomes, Lucioni, Brunori, Insigne, Broh, Marconi, Vasic, Valente, Aurelio, Mateju. All. Corini.