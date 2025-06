La ragazza stava tornando a casa dopo le ore trascorse a scuola

BOLOGNA – Un uomo di 30anni è stato arrestato questa mattina, dai carabinieri, a Bologna. L’uomo è indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di un’adolescente.

L’uomo si trova, ora, agli arresti domiciliari su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale. A richiedere il provvedimento è stato il pubblico ministero, attualmente a capo delle indagini.

La presunta violenza sessuale risale al 4 giugno scorso. La ragazzina era uscita da scuola per tornare a casa, una volta arrivata nel palazzo, la ragazzina era salita in ascensore, dove sarebbe stata bloccata in un angolo dal 30enne, entrato poco prima della chiusura delle porte, che l’avrebbe palpeggiata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le urla e il pianto della minorenne lo avrebbero spaventato, al punto da uscire dall’ascensore appena possibile.

La ragazza ha raccontato tutto alla madre e denunciato ai carabinieri. Le forze dell’ordine sono riuscite ad identificare l’uomo, che, stamattina, è stato arrestato.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.