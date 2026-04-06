Bolognetta, realizzate e donate in beneficenza 250 pecorelle di pasta di mandorle

A Bolognetta la Pasqua 2026 ha il sapore dolce della beneficenza e delle tradizioni culinarie che si tramandano da generazioni. Per il secondo anno consecutivo, le cucine di Palazzo Monachelli, edificio confiscato alla mafia e trasformato in Museo del Gusto, si sono aperte e animate per “Le pecorelle del cuore – Bolognetta solidale nella tradizione”, un laboratorio artigianale grazie al quale sono state realizzate 250 pecorelle di pasta di mandorle, successivamente donate a chi si trova in una condizione svantaggiata.

“Le pecorelle del cuore” è un’iniziativa del Comune, in collaborazione con la Consulta delle Donne, il gruppo Agesci Scout Bolognetta, la Caritas parrocchiale, l’associazione “Io sono l’altro APS”, il Forum delle Associazioni bolognettesi, con il contributo della Città Metropolitana di Palermo.

A mettere – letteralmente – le mani in pasta sono state le componenti della Consulta delle Donne, gli scout, i bambini bolognettesi. Rispetto allo scorso anno, questa seconda edizione ha puntato ancora di più all’inclusione: al laboratorio hanno preso parte anche alcuni ospiti del Polo “San Francesco” di Palermo, un centro diurno che dà sostegno ai senza dimora.

Per la preparazione delle pecorelle nessun passaggio è stato tralasciato: dall’impasto della materia prima alle formine, fino alla decorazione finale. Poi, sono state confezionate e offerte in dono dai ragazzi scout del clan/fuoco “Ombrello giallo” alle famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale. La prossima settimana, attraverso i volontari scout di Bolognetta, le pecorelle saranno consegnate direttamente a Palermo presso i giacigli delle persone senza dimora seguite dall’associazione “Io sono l’altro APS”.

Palazzo Monachelli non è nuovo ad esperienze simili, che sottolineano un aspetto importante della sua nuova mission, ovvero la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Nel 2009, l’immobile, confiscato al boss Tommaso Cannella, fedelissimo di Bernardo Provenzano, è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Bolognetta. Nel dicembre del 2024 è stato convertito in Museo del Gusto, un centro formativo ed espositivo che celebra la vocazione enogastronomica di Bolognetta.

All’inizio di marzo, il Palazzo si era già riempito dei profumi e della dolcezza della pasta di mandorle, ospitando una settantina di scout provenienti da Marineo, Bagheria, Termini Imerese, Vicari, Trabia e Altavilla Milicia. Anche in quella occasione, “lupetti” e “coccinelle” sono stati guidati dalle sapienti mani della Consulta delle Donne per la preparazione delle tradizionali pecorelle pasquali.

“Abbiamo fortemente voluto riproporre ‘Le pecorelle del cuore’ – afferma il sindaco Mary Elizabeth Smith – perché già l’anno scorso aveva riscosso grande successo all’interno della nostra comunità. È sempre una bellissima soddisfazione sentire lo spirito di collaborazione e di unione che si respira in queste circostanze, quando persone di età diversa si ritrovano fianco a fianco per creare qualcosa insieme e soprattutto per continuare a mantenere vive le tradizioni siciliane. La solidarietà e l’inclusione sono il valore aggiunto di questo evento, in particolare in un momento storico così complesso come quello che stiamo attraversando a livello internazionale. Fare squadra com’è avvenuto in questi giorni a Palazzo Monachelli dev’essere visto come un gesto di speranza per il futuro”.