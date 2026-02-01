Bomba carta nel Siracusano, colpito negozio di elettrodomestici

L'esplosione ha danneggiato la saracinesca dell'attività

AVOLA (SIRACUSA) – Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte intorno all’1 davanti l’ingresso di un negozio di elettrodomestici in via Cappellani ad Avola, nel Siracusano.

L’esplosione ha danneggiato la saracinesca dell’attività commerciale. Danni anche a due automobili parcheggiate in strada. I residenti svegliati dal botto hanno avvisato polizia e carabinieri.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare immagini utili.