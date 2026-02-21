 Bomba contro una banca a Pace del Mela, rubata la cassaforte
Bomba contro la banca per rubare la cassaforte, caccia ai ladri nel Messinese

Il colpo contro una filiale Bnl
PACE DEL MELA
di
PACE DEL MELA (MESSINA) – Stanotte intorno alle 3 alla Bnl di via Nazionale, nella frazione Giammoro del Comune di Pace del Mela (Messina),dei ladri hanno fatto esplodere una bomba all’ingresso della banca per portare via il bancomat.

Rubata la cassaforte

L’esplosione ha provocato un incendio, ma i malviventi sono riusciti comunque a portare via la cassaforte con il denaro. Ingenti i danni provocati dalle fiamme, nonostante l’immediato arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.

Intervenuta anche anche una pattuglia dei carabinieri della vicina stazione di San Pier Niceto. I militari della compagnia di Milazzo hanno avviato le indagini per cercare, con l’aiuto delle immagini delle telecamere di individuare gli autori della rapina. Trovati a terra chiodi a tre punte, utilizzati in genere per forare le gomme delle auto in transito.

