Bomba d’acqua a Pachino, Spada: “Sostenere chi ha subito danni”

La nota del deputato regionale del Pd

1' DI LETTURA

SIRACUSA – “La bomba d’acqua che ha investito il territorio di Pachino ha provocato ingenti danni, in particolare sono state messe in ginocchio diverse aziende agricole della zona. Il governo regionale si attivi per la dichiarazione dello stato di calamità”. Lo dice Tiziano Spada, parlamentare regionale del Pd, a proposito della bomba d’acqua che sabato pomeriggio si è abbattuta nel Siracusano.

“Nell’esprimere la mia vicinanza ai cittadini, agli imprenditori ed agli agricoltori che in queste ore stanno facendo la conta dei danni subiti – aggiunge Spada – chiedo al presidente della Regione Renato Schifani di attivarsi immediatamente per ottenere la dichiarazione dello stato di calamità e per individuare le somme necessarie a sostenere chi è stato colpito dall’eccezionale ondata di maltempo”.