 Bomba esplode sotto l'auto di Sigfrido Ranucci, "poteva uccidere"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bomba sotto l’auto di Ranucci, “esplosione che avrebbe potuto uccidere”

L'intimidazione
POMEZIA
di
1 min di lettura

POMEZIA (ROMA) – Esplode un ordigno piazzato sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a Pomezia, in provincia di Roma. L’episodio nella notte.

L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. “La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il prefetto”, spiega un post sulla pagina Facebook di Report che pubblica anche un video dell’auto. “La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”, conclude il post.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI