L'intimidazione

POMEZIA (ROMA) – Esplode un ordigno piazzato sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a Pomezia, in provincia di Roma. L’episodio nella notte.

L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. “La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il prefetto”, spiega un post sulla pagina Facebook di Report che pubblica anche un video dell’auto. “La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento”, conclude il post.

