Bomba in un distributore di sigarette a Catania, indagini in corso

Si tratta del secondo caso in due settimane (foto archivio)

CATANIA – Un’altra bomba carta in una tabaccheria. Dopo l’esplosione della scorsa settimana in via Vincenzo Giuffrida, in cui venne ritrovato anche un ordigno inesploso, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio un ordigno è esploso in un distributore automatico di tabacchi in via Trieste, all’angolo con via Cilestri. Nessun ferito, ancora in corso le indagini.

La bomba in una tabaccheria

L’esplosione sarebbe avvenuta poco dopo le 3 della notte del 20 febbraio, dopo che un ordigno, che fonti d’agenzia definiscono una “bomba carta”, è stato piazzato in un distributore automatico di sigarette.

L’esplosione ha danneggiato il distributore e divelto parzialmente la porta della tabaccheria. Nelle vicinanze non c’erano persone. I ladri non sarebbe comunque riusciti a entrare all’interno del negozio, né a forzare il distributore.

Le indagini

Sul luogo dello scoppio è intervenuta la Polizia, con quattro volanti, la sezione Scientifica e gli artificieri. La zona è stata interdetta al traffico fino alle 4:30 per la bonifica e per accertarsi che non ci fossero altri ordigni inesplosi, come successo la scorsa settimana in via Vincenzo Giuffrida.