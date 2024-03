Bonelli: “Continueremo a contrastare la realizzazione del Ponte”

"Ho detto a Cucci che non lascerò respirare e diventerò il suo incubo"

MESSINA – “Noi andremo avanti in maniera determinata a contrastare quest’opera. Già l’ho detto a Ciucci che non lo lascerò respirare e diventerò il suo incubo. Stiamo lavorando ad un’integrazione dell’esposto e nelle prossime settimane lo renderemo pubblico”. A dirlo il leader nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli che è stato ascoltato al Comune di Messina dalla commissione Ponte.

“Ci sono elementi – ha aggiunto Bonelli – importantissimi che si stanno evidenziando nella procedura che è messa in opera a partire dalle osservazioni del comitato scientifico del ponte sullo stretto che sono estremamente preoccupanti. In qualsiasi altro paese d’Europa qualsiasi ministro avrebbe detto stop voglio vederci chiaro, non funziona così in Italia”.