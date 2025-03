Bonus da 500 euro per famiglie con figli under 14: a chi spetta e come chiederlo

Potrà essere cumulato con altre agevolazioni

ROMA – Incentivo economico da 500 euro a supporto delle famiglie con figli sotto i 14 anni. È quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che andrà ad inserirsi all’interno del progetto ‘Fondo Dote Famiglia’.

A cosa serve il bonus da 500 euro

L’obiettivo del bonus economico da 500 euro sarebbe quello di ridurre il peso economico delle spese per le attività extra-scolastiche a carico delle famiglie e che aiuterà i giovanissimi ad intraprendere esperienze formative che vanno oltre la scuola, come attività sportive o ricreative.

Il bonus da 500 euro potrà essere richiesto per le spese sostenute per corsi di lingua, musica, sportivi e attività culturali. Le spese devono riguardare servizi offerti da enti pubblici, privati o del Terzo Settore.

Chi potrà richiedere il bonus

Saranno stanziati contributi diretti per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro, ridotto rispetto alla soglia iniziale di 35mila euro, in modo tale da concentrare le risorse sulle famiglie più bisognose. L’attestazione ISEE non è richiesta “al genitore con figli minori a carico inserito in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza”.

Il bonus sarà cumulabile ad altre agevolazioni fiscali o aiuti economici ricevuti dalla famiglia. Per il 2025 la dotazione complessiva dei fondi, stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestiti dal Dipartimento per lo Sport, sarà pari a 30 milioni di euro.

Bonus da 500 euro, come richiederlo

Coloro che vogliono beneficiare di questo bonus da 500 euro dovranno presentare le fatture o le ricevute di pagamento che dimostrino l’iscrizione e partecipazione alle attività formative e presentare una richiesta di rimborso.

Le spese dovranno essere anticipate dalle famiglie, con il rimborso che avverrà dopo la verifica delle spese sostenute. Le modalità per la richiesta del rimborso dovranno essere definite mediante un decreto, che è atteso entro la fine del mese.

