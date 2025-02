Bonus bollette, ecco le novità del governo

Il decreto approvato dal Cdm

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il contrasto al caro-bollette. Tra le misure, l’innalzamento della soglia di Isee per l’accesso al ‘bonus sociale’, in un momento di sensibili aumenti registrati nel mercato dell’energia.

Come sarà il nuovo bonus bollette

Il bonus sociale elettrico sarà ampliato per tre mesi agli utenti domestici con Isee fino a

25mila euro, che riceveranno un contributo straordinario da 200 euro. Il governo ha deciso di dare un contributo anche alle aziende ‘energivore’, che per la loro attività impegnano una potenza superiore a 16,5 kW, e alle pmi vulnerabili.

Bonus bollette, quanto durerà

L’intero pacchetto di norme approvato dal Cdm nella seduta di oggi contiene interventi per circa tre miliardi di euro, di cui 1,4 destinati alle imprese e 1,6 alle famiglie. La durata è di tre mesi: il governo auspica infatti che il prezzo dell’energia sul mercato possa raffreddarsi nei prossimi mesi.

Al momento le norme prevedono che il bonus sociale per le bollette sia destinato ai cittadini o ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo tre figli a

carico (20.000 euro per quelle numerose con almeno 4 figli).

Clienti ‘vulnerabili’, più tempo

Il testo precisa che per il 2025 “si provvede con delibera dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Una ulteriore novità riguarda i cosiddetti ‘clienti vulnerabili’: “Prorogato di due anni l’obbligo per loro di passare al mercato libero”, ha annunciato la premier Giorgia Meloni.