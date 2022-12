Bonus fiscali e aiuti alle imprese nella prima manovra a firma Schifani

La Lega: "bene così, difenderemo il testo in Aula"

PALERMO – Sgravi fino a 30mila euro per chi assume dipendenti a tempo indeterminato. La norma è contenuta nella legge di stabilità regionale approvata dal governo Schifani. Nel ddl, composto da una decina di articoli, viene prevista anche l’assegnazione di risorse per mettere in sicurezza l’Arpa, così come richiesto dalla Corte dei conti, e l’appostamento di quasi 250 milioni di euro per il settore della forestazione.

Il testo

Nel testo anche la proroga del trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze armate e dell’ordine, ma anche per gli insegnanti e il personale sanitario. Previsto inoltre l’aumento fino a 36 ore per il personale Asu in servizio al dipartimento dei Beni culturali: una norma che mira ad assicurare l’apertura al pubblico dei siti museali e archeologici durante tutto l’anno.

Schifani: “Manovra asciutta”

“Una manovra finanziaria asciutta e piena di contenuti inseriti con la piena condivisione degli assessori – sono state le parole di Schifani -. Ci siamo confrontati e abbiamo lavorato in un ottimo clima. Una Legge di stabilità che, confermando l’impegno di questo governo a fare ordine nei conti della Regione, si pone l’obiettivo di dare un deciso impulso su tre ambiti strategici: l’occupazione, per creare più posti di lavoro e sostenere le imprese, la sanità, per dare nuova linfa alle strutture sul territorio, e il supporto agli enti locali per dare slancio alle progettazioni e cogliere nuove opportunità di finanziamento”.

La Lega: “Bene il governo, difenderemo la manovra all’Ars”

Positivo il commento della Lega, che con il deputato all’Ars Vincenzo Figuccia annuncia l’intenzione dio volere difendere la manovra a Sala d’Ercole: “Difenderemo le norme della nostra maggioranza in Aula cercando di imprimere un ulteriore slancio ad una manovra snella, efficace e di sostanza che rappresenta un importante scossone per la crescita economica”, dice. “Un plauso al presidente Schifani e alla sua Giunta che con la prima finanziaria della legislatura pongono finalmente le basi per sostenere l’occupazione in Sicilia, puntando a creare più posti di lavoro e sostenere le imprese, la sanità e i Comuni, quest’ultimi nella progettazione vista la carenza di risorse umane disponibili”, aggiunge Figuccia.