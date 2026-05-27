 Bonus lavastoviglie in Sicilia: contributi fino a 200 euro, elenco
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Accolte 918 istanze
il bando
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PALERMO – Bonus lavastoviglie, pubblicata la graduatoria degli ammessi al contributo: 918 le istanze accolte.

Bonus lavastoviglie in Sicilia

Approvata e pubblicata la graduatoria degli ammessi al bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha reso noti gli elenchi dei beneficiari del contributo a fondo perduto fino a 200 euro per i residenti nell’isola che abbiano acquistato l’elettrodomestico nel periodo tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025. La misura, partita lo scorso giugno con l’obiettivo di contrastare la crisi idrica e promuovere l’uso razionale della risorsa idrica nella regione, ha una dotazione finanziaria di 196mila euro.

La commissione esaminatrice ha approvato l’elenco definitivo: 918 domande che riceveranno il contributo mentre 199 sono risultate inammissibili per carenza dei requisiti, con indicazione delle relative motivazioni di esclusione.

Avviate le verifiche delle dichiarazioni e della documentazione, come previsto dal bando, si procederà compatibilmente con i tempi istruttori, al pagamento dei contributi entro settembre. 

Le graduatorie sono disponibili a questo link.

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