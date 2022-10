Bonus una tantum di 150 euro a tutti i dipendenti: ecco a chi spetta

L'Inps ha erogato la circolare applicativa per la misura prevista dal decreto 144 del 23 settembre

1' DI LETTURA

ROMA – L’Inps, con la circolare n. 116 del 17.10.2022, ha dato le istruzioni applicative per il bonus una tantum di 150 euro a tutti i lavoratori dipendenti. Una misura prevista dall’articolo 18 del decreto-legge numero 144 del 23 settembre 2022.

L’articolo prevede che sia riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione del mese di novembre 2022, una indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico e i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) con una retribuzione imponibile nel mese di «competenza» novembre 2022 non superiore a 1.538 euro lordi e prescinde dal tipo di rapporto di lavoro (determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale) e dalla natura del datore di lavoro (che può assumere o meno la natura di imprenditore). L’indennità è esentasse e sarà erogata nella busta paga del mese di novembre.

Prima di erogare il bonus il datore di lavoro dovrà acquisire dal dipendente una dichiarazione in cui attesti di non essere titolare di pensione o percettore di Reddito di Cittadinanza. L’una tantum, infatti, in tal caso sarà erogata dall’Inps.