Borgetto, furto di una centralina al santuario di Romitello

PALERMO – Furto al Santuario di Romitello a Borgetto nel Palermitano. I ladri la scorsa notte sono entrati nella sacrestia e hanno portato via la centralina che regola il funzionamento delle campane. Ad accorgersi del furto sono stati i frati questa mattina quando non hanno sentito il rintocco nel campanile e hanno trovato l’impianto manomesso. È stata presentata una denuncia ai carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini della video sorveglianza presente nel santuario. Sono in corso le indagini per risalire ai ladri.