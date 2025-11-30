 Borgetto, vetri rotti in convento: individuati 4 ragazzi, una denuncia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Borgetto, vetri rotti in convento: individuati 4 ragazzi, una denuncia

La madre superiore ha segnalato l'episodio ai carabinieri
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

BORGETTO (PALERMO) – I carabinieri della stazione di Borgetto hanno individuato quattro ragazzini che sarebbero coinvolti in un danneggiamento ai danni di un istituto religioso del paese.

Tre di loro, tutti sotto i 14 anni, non sono “imputabili” per legge. Il quarto, che ha 14 anni, è stato denunciato a piede libero alla Procura minorile di Palermo.

L’episodio nasce dalla denuncia della madre superiore del convento, ai piedi del monte Crocefia, che ha segnalato la rottura di alcune finestre. I militari hanno avviato accertamenti, anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, e sono risaliti al gruppo di giovani.

Secondo le ricostruzioni, i ragazzi avrebbero lanciato delle pietre contro l’edificio e cercato di incendiare due palme decorative nei pressi della struttura. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza le singole responsabilità.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI