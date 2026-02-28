Serra di marijuana allestita in una scuola occupata

Nell’edificio occupato che un tempo ospitava la scuola “Grazia Deledda” in largo Gibilmanna alcune stanze erano state adibite a serra per la droga.

Controlli dei carabinieri della Compagnia di San Lorenzo nel quartiere Borgo Nuovo, con l’impiego di oltre 50 militari.

Nel corso delle attività un giovane è stato fermato perché guidava lo scooter senza casco. Prima ha arrestato la marcia, poi ha tentato la fuga investendo un militare, che ha riportato delle lesioni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato arrestato e trasferito al carcere minorile Malaspina.

Ventuno persone sono sate denunciate per furto di energia elettrica. Erano allacciate abusivamente alla rete. Altre 37 sono state denunciate per invasione di edifici; una persona è stata deferita per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e un’altra per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La piantagione all’interno della scuola era composta da 89 vasi con piante di cannabis, già tagliate per la raccolta delle infiorescenze e nuovamente coltivate, 8 lampade alogene, 7 areatori, 3 aspiratori e fertilizzanti. I carabinieri hanno pure trovato tre fogli con nomi e cifre.Tutto fa pensare che sia la contabilità della droga.

Altri numeri dell’operazione: identificate 253 persone e controllati 95 veicoli, 15 perquisizioni personali e domiciliari, sei assuntori di sostanze stupefacenti segnalate, 37 violazioni al Codice della strada — tra cui 9 per mancanza di copertura assicurativa, 6 per guida senza patente mai conseguita, 4 con patente scaduta, 5 per omessa revisione e 4 per reiterata omissione della revisione, 10 veicoli sequestrati e 4 con il fermo amministrativo. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 43.548 euro, con 55 punti decurtati dalle patenti di guida.