Borgo Nuovo, ladro in fuga dalla scuola con la refurtiva nei sacchi

Alla scuola Rita Levi Montalcini

PALERMO – Il ladro si è allontanato con due sacchi neri pieni di oggetti rubati. Furto alla scuola Rita Levi Montalcini in piazza San Paolo nel rione Borgo Nuovo nella notte di sabato 1 marzo. Il ladro è rimasto pochi minuti nei locali dell’Istituto comprensivo.

Probabilmente sapeva già cosa rubare o è stato messo in allarme da qualcosa. Per quantificare il danno bisogna aspettare che si faccia l’inventario.

In un’altra scuola, la Emanuela Setti Carraro di via Giovan Battista Tiepolo, qualcuno ha lanciato una pietra sulla porta, mandano in frantumi il vetro.