 Pietre con un nuovo centro per i giovani aperto a Borgo Nuovo
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Borgo Nuovo, pietre contro un centro comunale per politiche giovanili

fabrizio ferrandelli
La gestione rientra tra le competenze dell'assessore Ferrandelli
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – A pochi giorni dalla inaugurazione del centro politiche giovanili del Comune di Palermo, in piazza Santa Cristina a Borgo Nuovo, i dipendenti comunali hanno scoperto che alcune pietre erano state lanciate contro la struttura.

Nei prossimi giorni il centro, con il supporto degli enti del terzo settore del territorio, inizierà le attività rivolte alla cittadinanza. Alcune settimane fa i lucchetti del centro intergenerazionale erano stati colorati con vernice e le serrature erano state forzate. La gestione del centro di Politiche giovanili rientra tra le competenze dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. 

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