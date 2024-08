Borsa, l’Europa tenta la risalita. Tokyo rimbalzo record

Quello di ieri è stato un lunedì nero

ROMA – Tentativo di rimbalzo per le Borse europee dopo una giornata, quella di ieri lunedì 5 agosto, da dimenticare sui mercati mondiali, con il timore diffuso di una recessione negli Usa che potrebbe contagiare l’economia mondiale.

L’Europa prova a rialzare la china seguendo la scia record di Tokyo, che cancella la peggiore performance in 37 anni (aveva chiuso in perdita del 12,4%) con la più ampia impennata in una singola seduta nella sua storia (Nikkei in risalita di oltre 10 punti percentuali).

Rimbalzano di oltre l’1% anche i future americani dopo che Wall Street ha chiuso in forte ribasso (Dow Jones in discesa di oltre il 2%) mentre il mercato è arrivato a scontare con il 60% un possibile intervento d’urgenza della Fed sui tassi in agosto.