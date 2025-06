Borse di studio per donne del Sud in ambito tech

Parte il nuovo corso Edgemony con AWS re/Start

PALERMO – Riparte a ottobre la nuova edizione del corso gratuito in ambito tech firmato Edgemony – hub tecnologico e di formazione nel settore digital fondato dai palermitani Marco Imperato e Daniele Rotolo – supportato dal programma AWS re/Start di Amazon Web Services (AWS), con una grande novità: Coding Women Sicily (CWS), il programma che dal 2021 ha formato quasi 100 donne siciliane, apre per la prima volta alle candidature provenienti da tutto il Sud Italia, mettendo a disposizione 25 borse di studio a copertura totale.

Un cambio di passo importante che conferma l’ambizione del progetto: ridurre il gender gap nel settore tech e offrire opportunità concrete a giovani donne del Mezzogiorno, dove la disoccupazione femminile supera il 14% (fonte: ISTAT, Noi Italia 2024). Secondo i dati Eurostat, Calabria, Campania e Sicilia figurano tra le quattro regioni con il più basso tasso di occupazione femminile dell’intera Unione Europea: in Campania lavora solo il 32,3% delle donne tra i 15 e i 64 anni, mentre in Calabria e in Sicilia i valori si fermano rispettivamente al 33,1% e al 34,9%.

“Lavoriamo per creare un ponte tra il talento femminile del Sud e le aziende che cercano profili tech, contribuendo così a costruire un settore più equo e competitivo. In questi anni, abbiamo avuto al nostro fianco realtà illuminate che hanno creduto in questo percorso e reso possibile l’accesso gratuito alla formazione per tantissime giovani donne. Chi sceglie di unirsi a questo progetto oggi, sceglie di investire in competenze, inclusione e futuro. Siamo sempre alla ricerca di aziende che credono in questo cambiamento, come già fanno Bending Spoons e AITHO, che hanno deciso di accompagnarci in questo rinnovato percorso con l’obiettivo di fare la differenza”, commenta Daniele Rotolo, Co-Founder di Edgemony.

“Il divario di competenze digitali rappresenta una sfida significativa per l’economia italiana, per questo attraverso programmi come AWS re/Start, collaboriamo con organizzazioni come Edgemony per offrire formazione gratuita a chi ne ha più bisogno. L’ampliamento di Coding Women Sicily a tutto il Mezzogiorno non è solo un’opportunità per le 25 partecipanti, ma un investimento concreto nello sviluppo socioeconomico di un’area che ha un enorme potenziale di crescita. Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto che coniuga inclusione, formazione tech e sviluppo territoriale,” ha affermato Giulia Gasparini, Country Leader di AWS Italia.

“Bending Spoons sostiene con grande entusiasmo il programma Coding Women Sicily e la formazione di talenti femminili nel settore tecnologico. La promozione di un ambiente lavorativo privo di pregiudizi e veramente inclusivo è una responsabilità condivisa. Siamo felici di fare la nostra parte e incoraggiare le giovani donne interessate a iniziare una carriera nel tech”, commenta Silvia Trebini, Candidate Acquisition Lead @ Bending Spoons.

Un percorso intensivo e completo, pensato per i profili tech del futuro

Il corso – completamente gratuito grazie al programma AWS re/Start e al contributo degli sponsor che hanno aderito all’iniziativa Coding Women Sicily – durerà 4 mesi e si terrà online, con un mix di lezioni frontali, pratica quotidiana e project work finale. AWS re/Start è un programma di formazione cloud che aiuta le persone disoccupate o sottoccupate a sviluppare competenze cloud e prepararsi per ruoli entry-level nel settore IT.

I contenuti sono aggiornati e potenziati rispetto alle edizioni precedenti, includendo lezioni su Backend Development, Intelligenza Artificiale, Cloud Computing e Product Management, quest’ultimo curato da Product Heroes, la community italiana di Product Manager di Daniele Rotolo e Marco Imperato, leader in Italia nella formazione di Product Manager e nel supporto alla digital product transformation delle aziende.

Nelle scorse edizioni, circa il 70% dei partecipanti (uomini e donne) ai corsi dedicati al Cloud, all’interno del programma AWS re/Start, ha trovato lavoro nei primi 6 mesi presso aziende del territorio siciliano e nazionale, sia da remoto che in presenza. Inoltre, il 75% delle donne che hanno vinto borse di studio per frequentare corsi in ambito sviluppo software ed AI ha trovato occupazione presso aziende siciliane e nazionali.

Un percorso intensivo pensato per preparare figure versatili e richieste da un mercato in forte evoluzione dopo l’ingresso dell’AI nei processi aziendali, come: Technical Product Manager; Software Developer (AI-powered); Cloud Engineer.

I 25 posti disponibili saranno assegnati attraverso una selezione curata da Edgemony, accessibile dal. Possono candidarsi donne senza limiti di età, disoccupate o sottoccupate, residenti nel Sud Italia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia), con una passione per il mondo tech. Per partecipare, è sufficiente compilare il modulo di candidatura sul sito di Edgemony.

Una risposta concreta a un divario che pesa su crescita e parità

Negli ultimi anni, la corsa alla digitalizzazione ha reso sempre più urgente la ricerca di professionisti ICT. Secondo la Commissione Europea, entro il 2030 l’Unione Europea dovrà raggiungere quota 20 milioni di specialisti ICT, rispetto ai 7,8 milioni del 2019 — un incremento di oltre il 150% per colmare l’attuale carenza di competenze digitali (Fonte: European Commission, Digital Compass 2030).

In Italia, la situazione è ancora più critica, soprattutto se guardiamo alle donne: solo lo 0,3% delle donne laureate ha un titolo in ambito ICT, a fronte del 3,8% degli uomini (Fonte: European Commission, Education and Training Monitor). Un dato che si inserisce in un divario più ampio: appena il 16,8% delle donne italiane tra i 25 e i 34 anni ha una laurea in discipline STEM, rispetto a una media europea del 22,3% (Fonte: Eurostat, 2023).

Nelle professioni STEM, le donne rappresentano appena il 28,2% della forza lavoro, contro il 47,3% nei settori non STEM (Fonte: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2024). Un gap che si estende anche ai nuovi ambiti emergenti: secondo Deloitte, nel 2024 solo il 28% delle donne ha utilizzato strumenti di Intelligenza Artificiale generativa, contro il 43% degli uomini (Fonte: Deloitte, Digital Consumer Trends 2024).

Sempre secondo il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum, ci vorranno ancora 134 anni per raggiungere la parità di genere a livello globale — tre in più rispetto al 2023. L’Italia, nel frattempo, è scivolata all’87ª posizione su oltre 140 paesi. Le principali barriere individuate dalle donne che aspirano a una carriera tech sono: Bias di genere (21%); Difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro (16%); Mancanza di sponsorship e role model (14%).

A conferma di questo scenario, l’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2024, realizzato da Assintel, AICA, Anitec-Assinform e Assinter Italia, evidenzia che il sistema formativo italiano fatica a rispondere alle esigenze del mercato. Coding Women Sicily nasce – e si espande adesso – per rispondere a questi gap, creando accesso, fiducia e opportunità concrete di carriera per le donne nel mondo tech.

Numeri e impatto di Coding Women Sicily

Dal lancio nel 2021, Coding Women Sicily ha raggiunto i seguenti risultati: +90 borse di studio assegnate; 200.000 euro il valore complessivo delle borse di studio assegnate; 75% delle partecipanti occupate dopo il corso; Un network crescente di aziende partner che hanno contribuito al successo e all’evoluzione del programma.

Info corso

Partenza: ottobre 2025

Modalità: 100% online

Destinatari: donne residenti nel Sud Italia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia)

Durata: 4 mesi (14 settimane + 2 di project work)

Posti disponibili: 25

Borse di studio: 25 a copertura totale

Candidature: tramite sito Edgemony a questo link