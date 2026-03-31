Italia, profondo rosso: Mondiali addio

I rigori maledetti. Bosnia qualificata

Italia, profondo rosso. La Bosnia va ai Mondiali, gli azzurri restano a casa. Pesa il cartellino rosso di Bastoni, per una espulsione sacrosanta nel primo tempo. Pesa il mancato rosso per un fallo da ultimo uomo su Palestra. Pesano, maledettamente, i due errori dagli undici metri, giunti ai calci di rigori. Pio Esposito calcia alto, Cristante quasi rompe la traversa. I bosniaci non sbagliano nemmeno un tiro.

Un’assenza che pesa

E sono tre volte consecutive che l’Italia non centra la qualificazione. Questo è il vero profondo rosso. Tre assenze enormi, pesantissime, per una squadra che può fregiarsi per quattro volte del titolo di campione nel mondo, l’ultima nel 2006. In panchina Marcello Lippi, Gattuso, oggi Ct, in campo.

La cronaca

Era stato Kean, dopo un quarto d’ora, ad accendere le speranze nello stadio Bilino Polje di Zenica davanti a 9.500 spettatori con l’uno a zero. Un tiro all’incrocio dopo un pallone perso dal portiere bosniaco e rimesso in gioco da Barella. Al 42′ è arrivato il rosso per Bastoni che ha costretto gli azzurri a fronteggiare l’assedio bosniaco. Proprio Kean ha avuto la palla per il raddoppio, alzando troppo la mira.

Nei minuti finali, l’uno a uno di Tabakovic. Nei supplementari manca un rosso dopo un’azione di Palestra fermata fallosamente. Come sussistono dei dubbi sul pari bosniaco, per un fallo di mani di Dzeko. Finisce ai rigori con i due errori di Esposito e Cristante. Finisce qui, ancora una volta.

Il tabellino

Bosnia-Italia 1-1 (5-2 dopo i rigori)

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (46′ Alajbegovic); Bajraktarevic, Sunjic (46′ Tahirovic), Basic (71′ Tabakovic), Memic (71′ Burnic); Demirovic (115′ Hadziahmetovic), Dzeko. Ct. Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (46′ Palestra), Barella (85′ Frattesi), Locatelli (71′ Cristante), Tonali, Dimarco (91′ Spinazzola); Kean (71′ Esposito), Retegui (44′ Gatti). Ct. Gattuso

Arbitro: Turpin (Francia)

Gol: 15′ Kean (I), 79′ Tabakovic (B)

Rigori: Tahirovic (B) gol, Esposito (I) fuori, Tabakovic (B) gol, Tonali (I) gol, Alajbegovic (B) gol, Cristante (I) traversa, Bajraktarevic (B) gol

Espulsi: Bastoni al 41′