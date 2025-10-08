Boxe e kick boxing a Palermo, domenica trofeo al San Paolo Palace

Oltre trecento atleti

PALERMO – Il San Paolo Palace di Palermo si trasforma in un grande ring. Domenica 12 ottobre, infatti, il noto albergo palermitano ospiterà un prestigioso evento di Boxe & Kick Boxing organizzato dalla Kosmos Sport.

Sotto il patrocinio degli enti ASI e Libertas, si terranno i Kombat Games, ovvero tutte le specialità della Kick Boxing ,Muay Thai e Boxe. Giovani, Senior e Master, si contenderanno l’ambito Trofeo. Saranno presenti: il Presidente Mondiale Dave Wong ed il Segretario Generale Gino Vitrano. Oltre 300 atleti prenderanno parte all’evento che iniziera’ alle 11 con una cerimonia ufficiale presso il Salone dei Congressi del San Paolo Palace.