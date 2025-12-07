Brancaccio, aggredisce i passanti e irrompe in una scuola: denunciato

Interventi dei carabinieri anche al Capo e a Ballarò per furto di energia e droga

PALERMO – Intensificati in vista delle festività natalizie i controlli dei carabinieri nei quartieri Brancaccio, Capo e Ballarò. I militari della stazione di Brancaccio hanno denunciato un pregiudicato di 28 anni che, armato di una catena di ferro, in via XXVII Maggio e senza alcun motivo, prima ha aggredito alcuni passanti e danneggiato alcuni veicoli in sosta, poi ha ferito un 81enne lanciandogli la catena addosso e quindi ha fatto irruzione in una scuola interrompendo docenti e studenti impegnati in alcune lezioni.

In Piazza Puglisi i controlli alla circolazione stradale, hanno permesso di identificare 62 persone e ispezionare 29 veicoli tra cui 8 biciclette elettriche. L’esito degli accertamenti amministrativi è stato il sanzionamento di alcune violazioni al codice della strada per un ammontare superiore ai 15.000 euro, per mancate revisioni e, circolazione con mezzi privi di copertura assicurativa e targhe. Sequestrati ai fini della confisca 5 veicoli tra cui 4 biciclette elettriche, risultate modificate e rese dei veri e propri ciclomotori.

In via Ecce Homo e vicolo del Secco i militari insieme ai tecnici Enel, hanno scoperto dei pericolosi allacci abusivi che, fornivano corrente elettriche a tre distinte unità abitative; gli occupanti degli immobili, una donna di 24 anni e due uomini di 62 e 83 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

Infine tra i vicoli del mercato rionale Ballarò, il personale della linea territoriale insieme all’unità cinofila, ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti oltre 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, divisa in panetti e dosi, nascosta negli anfratti delle aree comuni oltre ad alcuni bilancini di precisione.