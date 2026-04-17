Lascia cinque figli

BRESCIA – Tragico incidente sul lavoro a Brescia. Un operaio, impegnato in un lavoro di manutenzione, è caduto da circa 10 metri di altezza, la caduta non gli ha lasciato scampo e si è rivelata fatale per lui.

L’operaio stava effettuando la pulizia di una canna fumaria di una casa quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

La vittima lascia una famiglia numerosa composta da cinque figli.

Un altro operaio è morto nella giornata di ieri ed è stato trovato senza vita nell’area del depuratore a Vicenza.

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