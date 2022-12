Brescia-Palermo, visita speciale per i rosanero

Tra i protagonisti della rinascita in Serie D del club di viale del Fante

Il 26 dicembre il Palermo è sceso in campo a Brescia in occasione della 19^ giornata del campionato di Serie B. La gara dello stadio “Rigamonti” è terminata in parità con il risultato finale di 1-1. Ad assistere al match di serie cadetta c’era una vecchia conoscenza che “Palermo non ha mai dimenticato e mai dimenticherà”, si legge sui canali social dei rosanero. L’ex centrocampista Alessandro Martinelli ha salutato alcuni ex compagni protagonisti, insieme a lui, della rinascita in Serie D del club di viale del Fante. In alto la foto che ritrae Martinelli insieme al tecnico dei rosa Eugenio Corini.