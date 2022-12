Brescia-Palermo 1-1, le pagelle: Segre il migliore tra i rosa

La compagine di Corini non va oltre il pari contro le Rondinelle

Non si fanno male Brescia e Palermo nell’ultima gara del girone d’andata di Serie B giocata allo stadio “Mario Rigamonti”. Il risultato finale è di 1-1 in occasione della 19^ giornata di campionato, l’ultima anche del 2022. I rosanero terminano l’anno con il quinto risultato utile consecutivo e a quota 24 punti in classifica. Ad aprire il match sono i padroni di casa con Galazzi al minuto 50 dell’incontro; appena due giri di lancette dopo i siciliani riportano la sfida in parità con il colpo di testa di Segre. Di seguito, le pagelle della compagine rosanero al termine della gara contro le Rondinelle.

PIGLIACELLI: Tra i pali è sempre reattivo, ma si fa beffare sul gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa. La palla gli passa sotto le gambe, forse a causa anche di una deviazione di Marconi. L’estremo difensore dei rosanero non si abbatte e resta comunque in partita. VOTO 5,5

MATEJU: Spesso impreciso e poco sicuro in fase difensiva, prova a farsi vedere nella metà campo avversaria con alcune avanzate palla al piede. VOTO 5,5

BETTELLA: Prende il posto di Nedelcearu al centro della difesa e riesce a tenere botta ai tentativi di andare in gol degli attaccanti bresciani. VOTO 6

MARCONI: Cliente scomodo oggi per il difensore dei rosa, che deve affrontare l’ex di turno Stefano Moreo. Regge bene le avanzate del 9 del Brescia, forse può fare qualcosa in più nel gol di Galazzi. VOTO 5,5

DI MARIANO: Bene fino al momento dell’assist servito per il gol di Segre. Da quel momento in poi il numero 10 del Palermo si spegne. VOTO 6

SEGRE: Sempre più protagonista nella linea mediana dei siciliani. È lucido e rapido palla al piede, trova il gol che vale il pareggio e lotta a tutto campo contro i calciatori avversari. Prova a rendersi pericoloso anche con diversi inserimenti. VOTO 6,5

DAMIANI: In cabina di regia è suo agio e non ha grosse difficoltà a manovrare il pallone e le azioni del Palermo. Prova anche qualche lancio in avanti e spesso mette ordine in mezzo al campo. VOTO 6 (dal 68′ SARIC: Entra bene in campo per sostituire Damiani. Guadagna tanti falli e prova anche a creare diverse azioni pericolose in avanti. VOTO 6)

BROH: Prova senza infamia e senza lode per il centrocampista con la maglia numero 14. Dà densità nella metà campo, garantendo la sua presenza in entrambe le fasi di gioco. VOTO 6

SALA: Non spinge tantissimo quando attacca il Palermo e non è sempre preciso con il pallone tra i piedi. Non la sua migliore prestazione. VOTO 5,5

VIDO: Lotta e fa a sportellate con tutti, ma non riesce a dare il giusto peso offensivo alla sua squadra. Pochissime le occasioni da gol create da lui. VOTO 5,5 (dal 68′ FLORIANO: Prende il posto del compagno vicino a Brunori e dà nuova linfa alle azioni offensive dei rosanero. La sua tecnica può essere di grande aiuto per il tecnico di Bagnolo Mella. VOTO 6)

BRUNORI: Quando la sfera passa vicino al capitano del Palermo si ha la sensazione che possa nascere sempre qualcosa di pericoloso. Oggi non incide nel match ma il suo lavoro nel reparto offensivo resta fondamentale. VOTO 6

CORINI: Prima dell’inizio della gara perde due pedine fondamentali come Stulac e Valente. Ridisegna l’undici iniziale come meglio può e nel corso del match dà nuova linfa ai suoi con alcune sostituzioni. Legge bene la partita nonostante il tecnico avversario abbia preso posto nella panchina del Brescia appena una settimana fa. VOTO 6