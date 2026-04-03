La magistratura valuterà se disporre l'autopsia

PATTI – Una bambina di un anno e mezzo è morta questa mattina poco dopo il suo arrivo all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, nel Messinese. La piccola, originaria di Brolo, era giunta in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 in condizioni critiche.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del pronto soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare. La bambina era nata prematura e nel corso della sua breve vita aveva già affrontato vari problemi di salute.

L’ospedale ha già provveduto a informare l’autorità giudiziaria, come previsto dai protocolli in caso di decesso in circostanze da accertare. La magistratura valuterà se disporre l’autopsia sul corpo della piccola per chiarire le cause della morte. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Brolo e nei comuni vicini della costa tirrenica messinese.