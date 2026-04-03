 Brolo, bimba di un anno e mezzo morta all'ospedale di Patti
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Brolo, bambina di un anno e mezzo morta all’ospedale di Patti

Bimba di un anno e mezzo morta a Patti
La magistratura valuterà se disporre l'autopsia
PROVINCIA DI MESSINA
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PATTI – Una bambina di un anno e mezzo è morta questa mattina poco dopo il suo arrivo all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, nel Messinese. La piccola, originaria di Brolo, era giunta in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 in condizioni critiche.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del pronto soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare. La bambina era nata prematura e nel corso della sua breve vita aveva già affrontato vari problemi di salute.

L’ospedale ha già provveduto a informare l’autorità giudiziaria, come previsto dai protocolli in caso di decesso in circostanze da accertare. La magistratura valuterà se disporre l’autopsia sul corpo della piccola per chiarire le cause della morte. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità di Brolo e nei comuni vicini della costa tirrenica messinese.

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